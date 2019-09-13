Москва, , 15:50 — REGNUM На своем последнем совещании в качестве главы ЕЦБ Марио Драги сделал всё то, что от него ожидали: он успешно победил оппонентов и убедил их вновь объявить о проверенной схеме скупки облигаций на баланс ЕЦБ. Само же «количественное смягчение» будет усилено снижением базовой депозитной ставки на 10 б.п., что практически неизбежно должно понизить курс евро против доллара в перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Национальная валюта же продолжает своё «победное шествие», невзирая на все противоречивые новости — по состоянию на 13:45 мск рубль укрепился с начала недели уже на 2,75% до отметки 64,14 в паре с долларом.

В паре с евро основной рывок вверх отечественная валюта сделала вчера на фоне комментариев главы ЕЦБ: на пике рубль укреплялся на полтора процента и доходил до своего максимума с июля этого года на уровне 71 руб. за евро, хотя сейчас и произошёл небольшой откат из зоны перекупленности до 71,30 руб. за евро.

Рубль остаётся волатильным на фоне такого потока противоречивых внешних новостей, однако волатильность в данном случае совсем не говорит о слабости национальной валюты.

Надо признать, ситуация сейчас складывается в пользу рубля — многие фундаментальные факторы на стороне отечественной валюты.

Так, всё же продолжается рост цен на золото, которого в резервах ЦБ уже почти 20%, в прошлом месяце России был повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings, в последние недели Минфин размещает очередные транши ОФЗ с достаточно хорошими результатами. Так что, рубль сейчас имеет все шансы продолжить рост», — считает эксперт.

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