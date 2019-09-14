Грозный, , 23:00 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров осудит атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, об этом 14 сентября он заявил в своем телеграмм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решительно осуждаем случившееся. Убежден, что весь исламский мир и международное сообщество должны приложить усилия по недопущению создания нового очага напряженности на Ближнем Востоке», — отметил Кадыров.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, хуситы, используя десятки беспилотных аппаратов, совершили нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии, в результате чего добыча нефти королевства сократилась почти вдвое.

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