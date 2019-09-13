Москва, , 13:07 — REGNUM В течение недели торги национальной валюты на Московской бирже складывались в рамках прогнозов — курс российской валюты вырос до отметок выше 65,00 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«13 сентября на утренних торгах курс российского рубля снова устремился в атаку на доллар США, даже несмотря на неудачный аукцион по размещению ОФЗ от лица российского Министерства финансов РФ, которое было на этой неделе и было далёким от успеха прошлых размещений.

Общий настрой внешних факторов нивелировал и некоторое снижение курса чёрного золота на товарно-сырьевом рынке. Несмотря на общий не самый внятный внешний фон, российский рубль движется в рамках попытки отвоевать себе старые позиции у доллара, чего не скажешь про евро, валюта укрепилась по отношению к американскому доллару и снова отошла от отметки в 71,00 руб./евро.

Есть все основания полагать, что до завершения следующей недели, на которую приходится заседание ФРС США, не увидим существенных и значимых изменений на внутреннем валютном рынке в России.

Курс российского рубля, скорее всего, закрепится выше отметки 64,50 руб./доллар, чего нельзя ожидать в отношении евро, там есть существенный спрос со стороны глобальных инвесторов, которые отыгрывают вчерашнее решение главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о продолжении программы количественного смягчения, причем теперь уже даже просто бессрочной.

При этом ЕЦБ абсолютно ожидаемо снизил ставку и объявил о послаблениях в программе TLTRO. Всё это не позволит курсу единой европейской валюты упасть ниже отметок в 71,00 руб/.евро», — полагает эксперт.

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