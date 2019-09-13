Ташкент, , 07:50 — REGNUM Солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Самаркандской области Узбекистана планирует построить французская компания Total Eren, сообщает 13 сентября издание Kun. uz со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли республики.

Отмечается, что французская компания инвестирует в реализацию проекта 150 млн евро. Строительство электростанции планируется начать в 2020 году, а ввести в эксплуатацию — в 2021 году.

Отметим, в октябре 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Францию. В рамках визита стороны подписали соглашение о строительстве в республике первой солнечной электростанции.

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