Ташкент, , 07:52 — REGNUM Вблизи узбекистанских городов Нукус и Зарафшан планируют построить две ветряные электростанции (ВЭС) мощностью 100 и 200 МВт соответственно. Об этом 2 сентября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на АО «Узбекистон миллий электр тармоклари» («Национальные электросети Узбекистана»).

В компании считают, что за счет интеграции двух ветряных электростанций в энергетическую систему Узбекистана ожидается улучшение качества работы в сфере энергетики.

Отмечается, что место строительства ВЭС подходит к техническим требованиям проекта. Территории были определены с участием специалистов из Германии.

Напомним, 1 февраля 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему расширению многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Германией». ВЭС в республике строятся в соответствии с этим постановлением.

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