Рим, , 16:19 — REGNUM Эксперты итальянской бизнес-ассоциации Confesercenti выступили против предложения своих коллег из конфедерации промышленников о введении так называемого налога на снятие наличных, передает Adnkronos в четверг, 12 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, конфедерация промышленников предложила ввести 2%-ю комиссию за снятие наличных средств в сумме более 1500 евро в месяц, чтобы таким образом поощрять переход на безналичный расчет и бороться с уклонением от уплаты налогов.

Подобный налог лишь возложит дополнительное бремя на потребителей, в плюсе останутся только банки, полагают эксперты Confesercenti.

Против выступила и Джорджа Мелони, лидер второй по популярности итальянской правоцентристской партии «Братья Италии». По ее словам, реализация такой инициативы стала бы «подарком» банковской сфере со стороны нового либерал-популистского правительства.

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