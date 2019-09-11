Милан, Италия, , 15:42 — REGNUM Конфедерация промышленников Италии предлагает ввести 2% комиссию за снятие наличных средств, передает Mediaset в среду, 11 сентября.

Речь идет о случаях снятия более 1500 евро в месяц наличными. При этом для тех, кто использует только электронный способ расчетов, предлагается введение льгот.

Подобные меры будут поощрять переход на безналичный расчет, помогут бороться с уклонением от уплаты налогов, а также принесут государству прямую прибыль в объеме 3,4 млрд евро в год, полагают в конфедерации.

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