Тбилиси, , 09:56 — REGNUM Судостроительная компания DAMEN из Нидерландов планирует построить предприятие на территории Грузии, сообщает 12 сентября издание «Новости-Грузия» со ссылкой на агентство морского транспорта.

В агентстве уточнили, что в ближайшее время Грузию посетят специалисты компании DAMEN, которые ознакомятся с условиями строительства судостроительного предприятия.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Николоз Алавидзе отметил, что рад сотрудничеству и выразил надежду на возрождение грузинского судостроения.

Отметим, нидерландская компания DAMEN управляет 33 судостроительными компаниями в 16 странах мира. Ежегодный объем производства составляет около 180 судов военного и коммерческого назначения.

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