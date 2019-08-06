Тбилиси, , 10:59 — REGNUM

Вопросами, связанными с привлечением средств и организацией строительства глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии, теперь будут руководить иностранцы. По информации «Консорциума развития Анаклии», в составе наблюдательного совета компании произошли изменения.

Банкиры Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые до этого отошли от руководства делами АО «ТВС Банк», теперь покинули посты председателя и заместителя председателя наблюдательного совета «Консорциума развития Анаклии». Их места, согласно распространенному консорциумом заявлению, займут «хорошо известные и имеющие высокую репутацию в международных деловых и профессиональных кругах лица».

Президент Американской торговой палаты в Грузии Майкл Каулиль представлен на пост председателя наблюдательного совета консорциума. Кроме него, в состав совета войдут старший советник международной юридической фирмы «Dentons» Тэд Джонас и президент компании «Concorde Capital» Жан-Патрик Вуаза.

Интересно, что в интернете сведений о компании «Concorde Capital», президентом которой является Жан-Патрик Вуаза, нет, а числится под таким названием лишь украинская инвестиционная компания, учрежденная украинским бизнесменом Игорем Мазепой, в составе которой Жан-Патрика Вуаза также нет.

«Dentons» — это та самая юридическая компания, к которой обратились Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе после выдвижения им первого обвинения в отмывании незаконных доходов. И эта компания, изучив заключенную банкирами 11 лет назад сделку, пришла к благоприятному для них выводу, не найдя в этой сделке каких-либо нарушений закона. Во всяком случае, такую информацию предоставил журналистам сам Мамука Хазарадзе.

А что касается Майкла Каугила, он, согласно официальной информации с сайта Американской торговой палаты в Грузии, живет в стране уже 21 год. Является президентом и соучредителем Грузино-американского университета ГАУ, ранее был советником правительства Грузии по проектам трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум. Ныне входит в состав Совета по борьбе с коррупцией при правительстве Грузии и является представителем Грузии в инициативе ОЭСР по ответственному ведению бизнеса.

Новые кандидаты в наблюдательный совет «Консорциума развития Анаклии» будут утверждены на собрании партнеров, которое состоится в конце августа.

Комментируя произведенные в составе консорциума изменения, генеральный директор консорциума Леван Ахвледиани пояснил, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе внесли большой вклад в продвижение проекта порта Анаклии, но с учетом возбужденного против них уголовного дела решили добровольно уйти в отставку с постов в «Консорциуме развития Анаклии», чтобы предотвратить возможное негативное влияние ведущегося против них процесса на осуществление проекта. Что касается новых кандидатов, они, по определению Ахвледиани, обеспечат максимальную защиту интересов США и ЕС в проекте Анаклии.

«Кандидаты в состав нашего наблюдательного совета — хорошо известные в международных деловых и профессиональных кругах, особенно в этом регионе, лица, которые усилят наблюдательный совет своими навыками и опытом. Кандидатами в члены наблюдательного совета являются два гражданина США и один гражданин Франции, что обеспечит максимальное представление американских и европейских интересов в проекте порта Анаклия», — подчеркнул Ахвледиани.

Напомним, что главная прокуратура Грузии на основании заключений службы финансового мониторинга Нацбанка Грузии возбудила против соучредителей АО «ТВС Банк» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе уголовное дело по фактам отмывания незаконных доходов. Речь идет о сделках, совершенных в период 2007—2008 годов на сумму до $17 млн.

В связи с началом уголовного расследования Хазарадзе и Джапаридзе по требованию Нацбанка были отстранены от должностей председателя и заместителя председателя наблюдательного совета АО «ТВС Банк», но позднее совет акционеров банка в Лондоне восстановил их в этих должностях, сочтя выдвинутые обвинения недоказанными. После новых обвинений прокуратуры в адрес бизнесменов и вынесения им судом меры пресечения в виде выплаты залога Хазарадзе и Джапаридзе вновь заявили об отставке с постов в АО «ТВС Банк».

5 августа «Консорциум развития Анаклии» сообщил об уходе Хазарадзе и Джапаридзе и с должностей в наблюдательном совете этой компании.

Грузинские независимые эксперты усматривают в проекте порта Анаклия неприкрытые интересы США, которые состоят в создании на Черноморском побережье Грузии базы для крупных американских военных судов. Официально же власти Грузии преподносят этот проект как строительство в стране нового глубоководного порта с целью повышения грузооборота и развития экономики страны.