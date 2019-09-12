Якутск, , 06:36 — REGNUM До конца 2019 года 35 компаний Дальнего Востока трудоустроят более 840 квалифицированных специалистов из других регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

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За полгода в дальневосточных регионах уже нашли работу 253 человека в рамках госпрограммы повышения трудовой мобильности. Переезжающим, в зависимости от региона, на обустройство выплачивают от 225 тыс. до миллиона рублей.

«Развитие новых производств требует притока людей. На ВЭФ заключены новые инвестсоглашения, будут открываться предприятия. Работодателей ищут профессионалов по всей стране», — пояснил замгендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александр Логунов.

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В 2019 году в программе участвуют Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Приамурье, Колыма, Сахалин и Чукотка. С 2015 года на Дальний Восток переехали жить и работать 1380 человек.

Планируется, что с 2020 года и остальные дальневосточные регионы будут участвовать в госпрограмме повышения мобильности трудовых ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровый вопрос на Дальнем Востоке стал одним из обсуждаемых на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Так, на судостроительном заводе «Звезда» в Приморье практически все работы выполняют китайцы — своих кадров нет.