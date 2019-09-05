Владивосток, , 08:15 — REGNUM Кадровый вопрос обсудили губернаторы дальневосточных регионов во время делового завтрака на Восточном экономическом форуме 5 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В разговоре участвовал и помощник президента РФ Андрей Белоусов.

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Темой обсуждения стала ситуация с кадрами на Дальнем Востоке. Пример, судоверфь «Звезда».

"Большой вопрос по кадровой проблеме. Запланированы большие стройки — БАМ, Транссиб, порты. Кто будет это всё делать? Вчера были на «Звезде», работают в три смены, все китайцы. Получают хорошую зарплату. Потому что в Приморье нет ни одной подрядной организации, которая могла бы на себя взять работу», — аргументировал Андрей Белоусов.

Помощник президента сказал, что недопустимо рассчитывать на развитие Дальнего Востока вахтовым методом и привлечением иностранной силы — нужно активно готовить свои кадры.

«Так дело не пойдёт. Сделаем поручение в течение трёх месяцев подготовить перспективный план обеспечения рабочих мест. Будьте добры это посчитать, напрягите своих чиновников», — поручил главам регионов Белоусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Приморья Олег Кожемяко выступая на Госсовете РФ 4 сентября, предложил вернуть советскую систему распределения выпускников вузов.

5 сентября — второй день Восточного экономического форума, в 16 часов состоится расширенное пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина и иностранных представителей.