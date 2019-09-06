Владивосток, , 07:57 — REGNUM Регионы Дальнего Востока и, в частности, Приморье должны развиваться не только как сырьевые, но и как высокотехнологичные регионы. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности ДФО, передаёт РИА Новости.

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«Большие трудности российских стартапов связаны с конкуренцией: не только с европейцами, но и с китайскими платформами», — отметил президент.

Ранее в ходе работы ВЭФ2019 глава государства предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд для поддержки стартапов финансово.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что работа Восточного экономического форума (ВЭФ) идет на пользу Дальнему Востоку в целом и Приморскому краю в частности.

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