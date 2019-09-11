Ашхабад, , 21:20 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с руководством Центрального банка Туркмении и Государственного банка внешнеэкономической деятельности, — передает пресс-служба главы государства.

Особое внимание Бердымухамедов поручил уделить мероприятиям по сокращению наличного денежного оборота и расширению использования платежных банковских карт.

Также туркменский лидер и руководство госбанков рассмотрели вопросы, касающиеся использования возможности расширить перечень банковских услуг за счет внедрения платежей через интернет и мобильных платежей

Туркменский лидер обсудил с представителями государственных банков основные задачи, стоящие перед ведущими кредитными учреждениями страны, финансирование Программы социально-экономического развития на 2019−2025 годы и Концепции по переходу к цифровой экономике, а также вопросы привлечения инвестиций.

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Отдельной темой разговора стали меры, предпринимаемые для обеспечения стабильности национальной валюты Туркмении — маната.

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