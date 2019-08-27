Ашхабад, , 20:43 — REGNUM

Власти Лебапской области Туркмении весьма своеобразно подошли к решению проблемы возникновения крупных очередей из желающих обналичить деньги. Вот уже несколько дней в регионе действует негласный запрет на столпотворения у банкоматов, пишет «Азатлык».

Новые ограничения появились после того, как президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил главе Центробанка Мердану Аннадурдыеву выговор за «ослабление контроля над работой банкоматов».

По словам местных жителей, полицейские задерживают и допрашивают людей, стоящих в очереди за собственной зарплатой или пенсией. При этом им предъявляют претензии, что это якобы именно из-за них банкоматы выходят из строя, что и приводит к образованию всё более длинных очередей.

Руководство предприятий и госучреждений также вносит свою лепту в борьбу с очередями, проводя для своих работников специальные собрания, на которых оглашает требование — не подходить к банкоматам.

Следует отметить, что в Туркмении зарплаты госслужащих и работников бюджетной сферы, сотрудников госпредприятий, пенсии, социальные пособия, студенческие стипендии, а также заработок фермеров начисляется на банковские карточки.

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