В России начинает работу Московский финансовый форум. Его темой в 2019 году станет «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Участники обсудят возможности РФ для качественного рывка.

Форум будет проходить в течение двух дней, 12 и 13 сентября. Местом проведения станет Центральный выставочный зал «Манеж». Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

Впервые Мосфинфорум прошёл в 2016 году и с тех пор стал ежегодным. На встречах финансистов обсуждаются наиболее актуальные проблемы экономики России.