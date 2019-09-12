Известно, что от Поволжья в форуме также принимает участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он примет участие в сессии «Национальные проекты и регионы: поставленные задачи и пути их решения». Она намечена на 12 сентября.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашен на форум в качестве спикера. Известно, что 12 сентября он выступит на сессии «Производительность труда как образ мышления», а 13 сентября — на сессии «Создание условий для самореализации и раскрытия талантов как фактор социально-экономического развития».
Первый замминистра финансов Татарии, директор департамента казначейства региона Марат Файзрахманов примет участие в Московском финансовом форуме. Он выступит как спикер в открытом заседании клуба финансовых директоров на тему: «Предоставление мер государственной поддержки: механизмы реализации и эффективность привлечения частных инвестиций в инвестиционные проекты».