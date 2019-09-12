Москва, , 15:52 — REGNUM Методы бережливого производства, повышения эффективности и производительности труда важно сохранять и в непромышленном секторе. Такое мнение высказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров во время своего выступления на деловой сессии «Производительность труда как образ мышления» Московского финансового форума.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Темами обсуждений на деловой сессии «Производительность труда как образ мышления» стали совершенствование образования, развитие корпоративной культуры, мотивация персонала и другие факторы, влияющие на повышение производительности труда.

Алексей Комиссаров выделил четыре важных тезиса.

По его мнению, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» следует рассматривать шире, «может быть, как вопрос операционной эффективности»: «То, что наши западные коллеги называют operational excellence — операционным превосходством: чем мы лучше, чем наше предприятие что-то лучше делает по сравнению с другими в этой отрасли или с другими предприятиями в мире, в стране?»

Также Алексей Комиссаров считает, что операционная эффективность должна стать сквозной компетенцией: «Если про образование говорить, то внедрением такого подхода могут быть студенческие работы, курсовые, дипломные».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ рассказал о стартовавшем 10 сентября конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». На сегодняшний день к проекту присоединились более 700 компаний-партнеров, которые запустили на платформе совместного проекта ОНФ и АНО «Россия — страна возможностей» свыше 3 тыс. кейсов — реальных практико-ориентированных заданий, на базе которых студенты могут делать свои работы.

«Большое количество этих кейсов так или иначе связано с производительностью труда», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Третий тезис, на котором остановился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — производительность труда неразрывно связана с повышением качества.

«Это более понятный, ценностный и емкий показатель для многих людей. Вопросом качества у нас занимаются две организации — Роскачество и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Мне кажется, было бы хорошо, если бы их усилия были объединены и скоординированы», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Также генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» обратил внимание, что методы бережливого производства, повышения эффективности и производительности труда важно сохранять и в непромышленном секторе.

«Здесь в качестве важного элемента я хотел бы привести пример проекта «Комфортная школа». Насколько я знаю, пока один проект такой реализован — в Москве. Результаты там интересные: полезное время школьника и учителя увеличилось. Но главная ценность не только в этом, а в том, что школьники видят, как такие подходы реализуются, как можно путем изменения каких-то элементарных вещей повысить эффективность. Этот образ мышления закладывается еще в школьные годы и потом будет использоваться в тех местах, где эти школьники будут работать, независимо от того, чем они будут заниматься», — заключил Алексей Комиссаров.