Москва, 12 сентября 2019, 15:52 — REGNUM Методы бережливого производства, повышения эффективности и производительности труда важно сохранять и в непромышленном секторе. Такое мнение высказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров во время своего выступления на деловой сессии «Производительность труда как образ мышления» Московского финансового форума.
Темами обсуждений на деловой сессии «Производительность труда как образ мышления» стали совершенствование образования, развитие корпоративной культуры, мотивация персонала и другие факторы, влияющие на повышение производительности труда.
Алексей Комиссаров выделил четыре важных тезиса.
По его мнению, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» следует рассматривать шире, «может быть, как вопрос операционной эффективности»: «То, что наши западные коллеги называют operational excellence — операционным превосходством: чем мы лучше, чем наше предприятие что-то лучше делает по сравнению с другими в этой отрасли или с другими предприятиями в мире, в стране?»
Также Алексей Комиссаров считает, что операционная эффективность должна стать сквозной компетенцией: «Если про образование говорить, то внедрением такого подхода могут быть студенческие работы, курсовые, дипломные».
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ рассказал о стартовавшем 10 сентября конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». На сегодняшний день к проекту присоединились более 700 компаний-партнеров, которые запустили на платформе совместного проекта ОНФ и АНО «Россия — страна возможностей» свыше 3 тыс. кейсов — реальных практико-ориентированных заданий, на базе которых студенты могут делать свои работы.
Третий тезис, на котором остановился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — производительность труда неразрывно связана с повышением качества.
Также генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» обратил внимание, что методы бережливого производства, повышения эффективности и производительности труда важно сохранять и в непромышленном секторе.