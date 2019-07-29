Милан, Италия, , 16:59 — REGNUM

67,9% новых банковских счетов в Италии открываются в электронном режиме, сообщает Affari Italiani в понедельник, 29 июля, со ссылкой на профильное экспертное исследование.

По данным за первое полугодие 2019 года, в среднем на каждом счету находится чуть более 16 тысяч евро, что является историческим рекордом — за полгода этот показатель вырос на 2 тысячи евро.

Более трети (36,3%) счетов, на которых находится более 10 тысяч евро, в этом полугодии были «активны», то есть их владельцы осуществляли какие-либо операции со своими счетами.

Подавляющее большинство банковских счетов (более 70%) открыто жителями более обеспеченных северных регионов страны, на долю южных и центральных регионов приходится лишь 14,8% и 12,4% счетов соответственно.

Большинство граждан страны по-прежнему предпочитают рассчитываться наличными, в южных регионах страны этот показатель выше (до 94% всех расчетов), чем в северных, и во всей Италии показатели выше средних по ЕС, отметили также эксперты.