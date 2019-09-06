Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Уже к началу 2020 года мировая экономика может потерять около $850 млрд. К таким потерям приведёт неопределённость торговой политики, вызванная торговой войной США и Китая. Эти выводы содержатся в исследовании Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщает агентство Reuters.

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Так, эксперты отмечают, что неопределённость торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов». Она наносит существенный удар по экономической активности: предприятия отступают от инвестиций и производства. Согласно выводам аналитиков, в глобальном масштабе и в Соединённых Штатах это влияние составляет около 1% к ВВП. Как уточняет Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в $20 трлн, а мировой ВВП — почти в $85 трлн, соответственно потери составят около $200 млрд для ВВП США и $850 млрд для мирового ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай продолжают торговую войну, повышая пошлины на группы товаров. Целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома заявляет изменение торгового баланса в пользу американских производителей.

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Напомним, с 1 сентября США и Китай ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары. Вашингтон поднял пошлины до 15% на китайские товары на сумму $125 млрд. С 15 декабря США собираются ввести пошлины в отношении китайских товаров ещё на $175 млрд долларов.

В свою очередь Китай вводит пошлины в два этапа: в рамках первого с 1 сентября пяти‑ и десятипроцентными пошлинами облагается американский импорт на $75 млрд. На втором этапе в середине декабря 2019 года планируется введение 25-процентных пошлин на автомобили американского производства и импортируемые из США автозапчасти.

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