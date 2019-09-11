Магадан, Магаданская область, , 10:45 — REGNUM В зоне рискованного земледелия на Колыме, на пойменных землях Дукчи фермер Григорий Безуглый вырастил пшеницу — это случилось впервые за 25 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам фермера, урожай зерна будет около тонны. Видео, как хлебороб радуется своему успеху, опубликовал канал «Политический магаданский журнал».

Григорий Безуглый радостно, с нежностью пересыпает зёрна пшеницы, при этом поёт лирическую песню о матушке-земле.

В комментариях магаданцы хвалят и гордятся успехом земляка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году фермеры Колымы сняли первый в зоне вечной мерзлоты урожай вишни и абрикосов.