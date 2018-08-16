В Магаданской области созрел первый урожай южных фруктов

п. Эвенск, Магаданская область, , 14:42 — REGNUM Фермеры Магаданской области научились выращивать теплолюбивые фрукты. Так, первый в зоне вечной мерзлоты урожай вишни и абрикосов начали собирать работники одной из ферм Колымы, передаёт ОТР.

Плодовые деревья фермер Галина Козичева высадила в теплице. Несмотря на то, что помещение не отапливается, проникающие через стекло лучи солнца согревают почву и посадки. В подобных сооружениях, которые защищают плодовые деревья от холодных ветров, хорошо растёт и теплолюбивая смородина. А вот клубнику фермер уже научилась выращивать в открытом грунте. В 2019 году здесь соберут и урожай сливы.

Магаданские власти намерены поддерживать фермеров, выращивающих нетипичные для региона культуры. В ближайшем будущем они планируют запустить программы, обеспечивающие аграриям кредиты по низким ставкам и прочие льготы.

«Самое главное, что мы уверены на 100%, что это экологически чистые фрукты, которые могут употребляться в наших дошкольных учреждениях», — отметил врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.