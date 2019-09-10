Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM В Ростовской области три объекта социальной сферы получат более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 10 сентября.

Средства, выделенные из резервного фонда, направят на капремонт школы № 4 в Миллерово, кровли Обливской детской музыкальной школы. Более 1 млн рублей предназначено на закупку диагностического оборудования для центральной райбольницы Милютинского района.

ИА REGNUM ранее сообщало, что около 60 млн рублей получат детская школа искусств и музей краеведения в Цимлянском районе. Эти объекты не ремонтировались почти 70 лет.