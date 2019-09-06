Цимлянский район, Ростовская область, , 18:41 — REGNUM Детская школа искусств и музея краеведения в Цимлянском районе Ростовской области, не видевшие ремонта почти 70 лет, стали объектом внимания региональных властей. Около 60 млн рублей из региональной казны было выделено на ремонт двух объектом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 сентября.

Известно, что занятия в школе искусств посещают около 700 ребят. Этот объект получил около 20 млн рублей. Музею краеведения потребовалась большая сумма — свыше 41 млн рублей.

Реконструкция объектов завершится в 2020 году и 2021 году соответственно. Донской глава Василий Голубев отметил, что после капремонта социальные объекты должны стать «современными центрами притяжения жителей района».