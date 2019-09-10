Москва, , 13:07 — REGNUM Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов. Об этом говорится в консультативном докладе регулятора.

В настоящее время задолженность жителей РФ перед банками растёт, но усиление долговой нагрузки не компенсируется ростом доходов, отмечают в ЦБ. Потому нужны меры прямого ограничения выдачи тех или иных видов кредитов.

Одна из таких мер — прямо запретить выдачу некоторых видов кредитов заемщикам, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) достиг критического значения. Другой вариант — запретить необеспеченные потребительские кредиты сроком более пяти лет или ипотечные кредиты с высоким отношением долга к стоимости обеспечения (LTV).

Можно также количественно ограничить выдачу кредитов банками, например, позволить банкам выдавать кредиты с ПДН выше 50% не более чем в 10% случаев. Еще один способ — комбинировать прямой запрет и количественные ограничения кредитов. Внедрять все меры стоит поэтапно, с учетом мнения банков, аналитиков и нефинансовых организаций, полагают в ЦБ.

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