Москва, , 08:00 — REGNUM

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредили граждан России об опасностях, с которыми они могут столкнуться после оформления кредита. Разъяснения опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Читайте также: Банк России зафиксировал рост кредитования граждан с начала 2019 года

Так, самые высокие процентные ставки чаще всего у экспресс-кредитов, которые выдаются в местах покупок — например, при приобретении бытовой техники, мебели, тур путевок. Решения о выдаче таких займов банк принимает почти моментально, при этом довольствуясь зачастую минимальной информацией о заёмщики, что увеличивает риски для кредитной организации.

«В итоге вы можете заплатить за товар гораздо больше, чем заплатили бы без использования кредита», — поясняют в Роспотребнадзоре.

Также по теме: Рост лимита кредитных карт «провоцирует» на спонтанные покупки

Также высокие проценты будут и у кредита, выдаваемого «на неотложные нужды», однако срок значительно меньше, чем у других займов. Таят в себе «подводные камни» и кредиты в иностранной валюте. Они имеют гораздо более низкие процентные ставки, чем рублёвые, но могут «неприятно удивить» курсовые колебания.

Также эксперты предупреждают и об опасности плавающей ставки — в таких случаях проценты по кредиту будут ниже, но если финансовая система окажется в кризисе, такая ставка может сильно увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2019 года в России средний размер лимитов по кредитным картам у граждан вырос на 12,3% по сравнение с аналогичным периодом прошлого года и составил 54,5 тыс. рублей. Как отметил эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, на сегодня рост лимитов по кредитам пока что опережает рост трат средств заёмщиками. По его словам, такой сценарий таит в себе опасность, когда рост лимита по кредитам сравняется с ростом затрат, что послужит первым негативным звоночком.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам