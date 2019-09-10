Ташкент, , 11:40 — REGNUM Правительство Узбекистана постановлением «О мерах по организованному проведению уборки хлопка-сырца урожая 2019 года» установило цены за сбор урожая хлопка, сообщает Минюст Узбекистана.

Согласно постановлению, оплата за одну тонну хлопка-сырца, собранного машиной составит 600 тысяч сумов (один доллар-9400 сумов), за 1 килограмм хлопка-сырца, собранного ручным способом в период первого сбора — 800 сумов, в период второго сбора — 1200 сумов;Руководителям отряда сборщиков определана зарпалат в размере 2 миллионов сумов, руководителям центров сборщиков по 3 миллиона сумов ежемесячно в течение сезона. Постановлением определено, что для сбора хлопка хлопково-текстильным производственным организациям и кластерам банками будет выделен кредит по ставке 16 процентов годовых (ставка рефинансирования ЦБ)."Для сбора урожая в краткие сроки, своевременного расчета со сборщиками, фонду государственной поддержки сельского хозяйства выделяется беспроцентная ссуда с условием возврата в 2020 году», сообщает Минюст.

Как сообщало ИА REGNUM, в прежние годы международное сообщество неоднократно критиковало Узбекистана за применение принудительного труда и низкую оплату при сборе хлопка.

Также сообщалось, что в 2019 году в республике будет перерабатываться до 78% заготовленного хлопкового волокна.