В 2020 году Узбекистан сможет перерабатывать 100% собранного хлопка

Ташкент, , 19:45 — REGNUM В 2019 году кластерный принцип производства хлопка в Узбекистане охватит 51% всех хлопковых полей, сообщили 12 сентября в пресс-службе президента республики.

12 сентября глава государства Шавкат Мирзиёев провел совещания по вопросу усиления поступлений в государственный бюджет. На совещании отмечалось, что в 2019 году в республике будет перерабатываться до 78% заготовленного хлопкового волокна.

Узбекистан планирует перейти к полной переработке хлопкового волокна в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев пообещал, что в республике будут приняты беспрецедентные меры для борьбы с принудительным трудом при сборке хлопка.

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