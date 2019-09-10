Москва, , 08:05 — REGNUM В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть. Так, согласно данным Росстата, подорожание составило 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные службы статистики.

Отмечается, что такой значительный рост цен стал самым высоким с кризисного 2008 года, когда стоимость авиабилетов скакнула вверх на те же 24,1%. При этом в предыдущие годы цены на авиаперелёты поднимались в пределах от 2% до 19%.

В Росстате пояснили, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике, после чего следует спад вплоть до декабря. По данным крупных агрегаторов — Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix — снижение цен уже началось. Так, на внутрироссийских направлениях в октябре перелёт обойдётся на 15−34% дешевле, чем в августе, в зависимости от сервиса бронирования, полёт за рубеж — на 3−15%.

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По мнению главного эксперта Института экономики транспорта ВШЭ Федора Борисова, рост цен в 2019 году обусловлен в том числе повышением издержек авиакомпаний в течение нескольких лет, а также скачком цен на топливо в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за декабрь 2018 года — февраль 2019 года цены на авиабилеты на различных направлениях в среднем выросли на 5−33%. Значительнее всего среди внутренних направлений Biletix поднялись в цене рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%), Ростов-на-Дону (на 71%) и Самару (на 60%). По мнению экспертов, повышение цен на авиабилеты — это вынужденная мера, на которую авиакомпании пошли, чтобы компенсировать выросшие расходы (из-за роста подорожания топлива и ослабления курса рубля).

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При этом начальник департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова заявила, что за первые шесть месяцев 2019 года авиабилеты в России подорожали на 7%. Главным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости авиаперелётов, стала цена на топливо.

Добавим, что ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатанта воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров заявил, что в России уже до конца 2019 года стоит ожидать очередного подорожания авиабилетов — в среднем на 9−10% по сравнению с прошлым годом.

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