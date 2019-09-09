Москва, , 11:26 — REGNUM Интерес к принадлежащему ВТБ пакету акций En+ Group проявили две китайские промышленные группы, аффилированные с государством. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Отмечается, что компании и банк пока не обсуждают подробности, но интерес к возможной сделке велик с обеих сторон. Источники издания уточняют, что управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), вероятно, не будет против такой сделки, так как она не имеет отношения к находящимся под санкциями лицам и предприятиям.

Интерес к пакету акций En+ Group (21,68%) связан с экологическими проблемами в Китае. Китайские компании стремятся к переходу на возобновляемую энергетику, что соответствует профилю En+.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основным владельцемEn+ являлся российский бизнесмен Олег Дерипаска, попавший в черный список минфина США.

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