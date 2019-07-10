Москва, , 01:56 — REGNUM

Компания En+ сменила юридический адрес и название, сообщается на сайте Лондонской биржи.

Перерегистрация завершена 9 июля. Компания оформлена в специальном административном районе на острове Октябрьском (Калининградская область). Она зарегистрирована как международная компания публичного акционерного общества.

У компании изменился устав, и теперь она официально называется «Международная компания «Публичное акционерное общество «Эн+ Груп».

Напомним, En+ попала в санкционный список США в апреле 2018 г.: тогда её основным владельцем являлся Олег Дерипаска. Зарегистрирована компания была на острове Джерси (Великобритания).

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