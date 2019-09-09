Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Объем кредитования физических лиц в Казахстане по состоянию на 1 августа 2019 года составил 6,01 трлн тенге ($15,5 млрд), что на 21,7% больше, чем годом ранее. Об этом 9 сентября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объем потребительских займов в розничном секторе кредитования вырос на 29,1%, до 3,8 трлн тенге ($9,8 млрд). Общий объем кредитования со стороны банковского сектора составил 13,05 трлн тенге ($33,7 млрд), что на 0,8% больше, чем 1 августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года в Казахстане вступит в силу закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения.

Согласно поправкам в законодательство, заемщики потребительских кредитов в республике, имеющие задолженности свыше 60 дней, не смогут получить очередной кредит.

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