В Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских займов

Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM Заемщики потребительских кредитов в Казахстане, имеющие задолженности свыше 60 дней, не смогут получить очередной кредит. Об этом говорится в законопроекте по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности, передает 21 июня телеканал «Хабар 24».

Законопроект был одобрен на расширенном совещании профильного комитета сената Казахстана. В случае если документ будет принят, все микрофинансовые организации получат доступ к данным по кредитным историям граждан.

Кроме того, все кредитные организации будут обязаны предоставлять информацию о своей деятельности в кредитное бюро. Перед выдачей кредита организации будут оценивать платежеспособность заемщика.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков заявил, что в республике продолжается рост закредитованности граждан. По его словам, субъекты кредитования зачастую нарушают интересы заемщиков.

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