Чебоксары, , 15:16 — REGNUM В Чувашии предприятия концерна «Тракторные заводы» взыскивают друг у друга долги. «Промтрактор» заявил о требовании на сумму 475,6 млн рублей в отношении «Промтрактор-Промлита», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ суда.

Согласно документу, ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» подал исковое заявление в отношении ООО «Чебоксарский завод промышленного литья». Размер требований составляет 475 612 481,19 рублей. Заявление зарегистрировано в суде 5 сентября, дата заседания не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура наблюдения в отношении завода промышленных тракторов введена определением Арбитражного суда Чувашии 5 июля 2019 года (резолютивная часть). В отношении общества завода промышленного литья в 2017 году была введена процедура наблюдения.

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Оба предприятия входят в концерн «Тракторные заводы». Напомним, первая инстанция в ноябре 2018 года по делу машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» присудила к солидарной выплате задолженность в размере 29 936 970 540,84 рубля. Первоначальными ответчиками в деле проходили около 15 предприятий, включая ООО «Чебоксарский завод промышленного литья».

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