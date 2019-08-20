Чебоксары, , 07:42 — REGNUM

В Чебоксарах по делу ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» «Промтрактор-Промлит»), которое входит в концерн «Тракторные заводы», планируется передать в аренду часть имущества предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов состоялось 15 августа. Отмечается, что присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, перед которыми сложилось 57 747 828 236 рублей долга, или 97,5457% от общей суммы обязательств должника по сумме основного долга. На обсуждение был вынесен единственный вопрос — передача в аренду части имущества общества «Промтрактор-Промлит».

"Основные условия: заключаемые договоры аренды по сроку действия не должны превышать срок процедуры внешнего управления в отношении ООО «Промтрактор-Промлит», общий размер ежемесячной арендной платы не может быть менее 2 660 000 рублей (с учетом НДС)», — говорится в документе.

О каком именно имуществе идёт речь, в сообщении не уточняется.

Напомним, определением Арбитражного суда Чувашии от 29 декабря 2017 года в отношении завода промышленного литья введена процедура наблюдения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая инстанция в ноябре 2018 года по делу машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» присудила к солидарной выплате задолженность в размере 29 936 970 540,84 рубля. Первоначальными ответчиками в деле проходили около 15 предприятий, включая ООО «Чебоксарский завод промышленного литья».

Читайте ранее в этом сюжете: Кредиторам завода промышленного литья в Чувашии предлагают «мировую»