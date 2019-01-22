Кредиторам завода промышленного литья в Чувашии предлагают «мировую»

Чебоксары, , 18:26 — REGNUM В феврале в Чувашии пройдёт заседание кредиторов одного из предприятий тракторного концерна — ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» (ЧЗПЛ). Будет принято решение о дальнейшей процедуре банкротства. Кроме того, на судебном заседании будут подведены итоги наблюдения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 6 февраля назначено собрание кредиторов чебоксарского завода промышленного литья, которое состоится в доме культуры другого предприятия тракторного концерна — ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Вынесено на обсуждение семь вопросов. В первую очередь, кредиторам предстоит принять решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении должника одной из процедур банкротства. Какие именно варианты будут основными, не уточняется. Но при этом вторым вопросом предлагается рассмотреть возможность заключения мирового соглашения и избрать от имени кредиторов уполномоченного на подписание мирового соглашения.

Также кредиторам предстоит выбрать арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, определиться с реестродержателем, определить количественный состав комитета кредиторов и избрать представителя собрания кредиторов в деле о банкротстве должника. На собрании кредиторов временный управляющий представит отчёт о результатах проведения наблюдения.

Напомним, определением Арбитражного суда Чувашии от 29 декабря 2017 года в отношении общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена член ассоциации СРО АУ «Южный Урал» Мария Можайцева (г. Челябинск). Судебное заседание по рассмотрению итогов наблюдения назначено на 20 февраля 2019 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «Чебоксарский завод промышленного литья» зарегистрировано в 2002 году. Управляющей организацией является ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». Учредителем является ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (ЧЗПТ), номинальная стоимость доли — 87 631 000 рублей, основной вид деятельности — литьё стали.

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