Москва, , 13:31 — REGNUM Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ РФ, говорится в сообщении регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что снижение ключевой ставки произошло с 7,25% до 7,00% годовых.

«Продолжается замедление инфляции. Большинство показателей инфляции отражают наиболее устойчивые процессы ценовой динамики», — говорится в сообщении регулятора.

Следующее заседание совета директоров Центробанка РФ намечено на 25 октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Банк России дважды повысил ключевую ставку до 7,75% годовых. С начала 2019 года регулятор уже три раза снижал ставку — в общей сложности на 0,75% п. п.

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