Москва, 3 сентября 2019, 11:10 — REGNUM В РФ банки столкнулись с оттоком вкладчиков, и поэтому не стоит ожидать, что после возможного понижения ключевой ставки Банка России они снизят процентные ставки по выдаваемым ими кредитам, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщалось ранее, ряд российских аналитиков высказали предположение, что 6 сентября Центральный банк России понизит ключевую ставку с 7,25% до 7%.
Читайте ранее в этом сюжете: Ключевая ставка ЦБ РФ в сентябре: ожидается понижение до 7%