Москва, , 11:10 — REGNUM В РФ банки столкнулись с оттоком вкладчиков, и поэтому не стоит ожидать, что после возможного понижения ключевой ставки Банка России они снизят процентные ставки по выдаваемым ими кредитам, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«В РФ изменение ключевой ставки ЦБ РФ перестает серьезно влиять на изменение процентных ставок кредитных организаций, — сказал Гинько. — Почему? Мы видим, что банки столкнулись с большим оттоком вкладчиков. Население начало проедать вклады. Это факт, подтверждаемый статистикой. Второй момент — банки столкнулись с тем, что во втором квартале обрушился рынок ипотечных кредитов как по количеству выданных кредитов, так и по объёму. Иными словами, банки не будут снижать ставки. Тем более что сейчас им стало в принципе сложнее выдавать кредиты».

Напомним, как сообщалось ранее, ряд российских аналитиков высказали предположение, что 6 сентября Центральный банк России понизит ключевую ставку с 7,25% до 7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Ключевая ставка ЦБ РФ в сентябре: ожидается понижение до 7%