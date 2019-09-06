Петропавловск-Камчатский, , 07:07 — REGNUM Вулканолог с Камчатки Сергей Самойленко в ходе встречи президента России Владимира Путина с общественниками Дальнего Востока, попросил главу государства о федеральной поддержке для социального бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Самойленко и его коллеги работают в Музее вулканов на Камчатке. Их проект — социальный, кружки для детей, лекции, всё это проводится бесплатно, какие-то деньги они зарабатывают только на иностранных туристах. Мечтают создать школу гидов, многое другое. Но этого не хватает, если речь идёт об оплате аренды помещений. Вулканолог попросил рассмотреть возможность федеральной поддержки таких проектов в части аренды помещений.

«Если мы будем работать по обычным рыночным правилам, то ни о каком социальном проекте речь уже не пойдет», — сказал Сергей Самойленко.

Владимир Путин отметил, что работе Сергея Самойленко можно только позавидовать:

«Вообще, Камчатка — это бриллиант. Я не видел в мире ничего более прекрасного. Вашей работе, тому, что вы делаете, можно только позавидовать. Мы посмотрим, что можно сделать, я поручу коллегам. Мы, возможно, рассмотрим меры поддержки по линии РГО (Русского географического общества), — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября во Владивостоке завершает работу пятый Восточный экономический форум.