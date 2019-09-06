Владивосток, , 07:36 — REGNUM Работа Восточного экономического форума (ВЭФ) идет на пользу Дальнему Востоку в целом и Приморскому краю в частности. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности ДФО, сообщается на сайте Кремля.

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«Форумы такого масштаба, как ВЭФ, дают возможность раскрыть перед потенциальными российскими и иностранными инвесторами возможности региона», — отметил президент.

Путин напомнил, что первое крупное мероприятие состоялось в 2012 году — саммит АТЭС. Это помогло толкнуть развитие Дальнего Востока по самым различным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин заявил, что Камчатка — это бриллиант. «Я не видел в мире ничего более прекрасного», — отметил он.

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