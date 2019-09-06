Владивосток, , 05:43 — REGNUM Промежуточные итоги ВЭф-2019: за два дня работы форума в присутствии полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова подписано 14 соглашений в разных сферах с общим объёмом инвестиций — более 1 трлн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После подписания соглашений на ВЭФ-2019 Minvr.ru

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«Если будут строиться новые предприятия, то будут увеличиваться налоги, будут строиться дороги, больницы, детские сады. Это и есть то, что мы называем развитием Дальнего Востока. Совершенно понятно, что все эти соглашения формируются не на форуме, а готовятся в процессе длительной ежедневной работы», — отметил Юрий Трутнев.

Так, 4 соглашения касаются проектов в области информационных технологий на базе ДВФУ.

Корпорация развития Дальнего Востока и «Находкинский завод минеральных удобрений» подписали соглашение о строительстве нового ТОР «Нефтехимический» в Приморье.

Фонд развития Дальнего Востока и «Русская медная компания» заключили договор займа по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж в Хабаровском крае.

Также Фонд развития ДФО, АО «Полиметалл» и АО «Полиметалл-УК» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов группы «Полиметалл» Дальнем Востоке.

Резиденты ТОР «Свободный» — «Технолизинг», Marubeni, АНО АПИ, КРДВ подписали соглашение о сотрудничестве по поставке метанола объёмом 1 млн тонн в год из Амурской области.

Администрация Приморья заключила соглашение о сотрудничестве по строительству животноводческого комплекса по производству коровьего молока мощностью 500 тыс. тонн в год в Приморском крае.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций заключило соглашение по созданию туристического кластера «Азиатская деревня» на Камчатке, на 650 рабочих мест. Кроме того, Агентство подписало соглашение о сотрудничестве с фармзаводом «Хаяо».

Подписано соглашение по строительству высокопроизводительных рыболовных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, на пятый юбилейный ВЭФ-2019 российские власти, руководство регионов Дальнего Востока, иностранные и отечественные инвесторы, бизнес-структуры возлагают большие надежды по сотрудничеству во всех отраслях и сферах.

6 сентября — заключительный день форума. Ещё есть время для деловых переговоров, подписания соглашений и перспективных планов.