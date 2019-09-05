Москва, , 10:37 — REGNUM Предложение продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом показалось главе Сбербанка Герману Грефу странным. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Греф пояснил, что узнал о предложении по выкупу долгов из прессы. В писанных и неписанных банковских правилах есть «железная норма» о непродаже долга самому должнику. Это может вызвать волну неплатежей, сказал он.

Должник сможет взять кредит, не платить по нему, а потом выкупить. Это может привести к переоценке всех рисков, считает он. Греф подчеркнул, что подобные инициативы нужно сначала обсуждать с банками.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа стало известно о подготовке Минэкономразвития поправок, которые могут обязать банки продавать гражданам их собственные кредиты.

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