Москва, , 09:59 — REGNUM Решение для оплаты товаров и услуг через распознавание лиц в октябре планирует представить «Ростелеком». Об этом со ссылкой на представителя компании пишут 5 сентября «Ведомости».

Прототип такой системы будет представлен на форуме финансовых технологий Finopolis. Над ним работают «Ростелеком» и «Русский стандарт».

«В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине», — пояснил собеседник издания.

Уточняется, что выход решения на широкий рынок может произойти уже осенью. Оплата лицом потребует привязки банковской карты к биометрическим данным, платежи таким способом будут ограничены 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, над внедрением биометрической идентификации для платежей в магазинах также работает Сбербанк. Президент «Ростелекома» 4 сентября заявил, что биометрические данные граждане смогут сдавать в многофункциональных центрах по предоставлению госуслуг (МФЦ).

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