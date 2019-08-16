Москва, , 10:11 — REGNUM

Сбербанк в ближайшее время может начать принимать в магазинах платежи с использованием метода биометрической идентификации. Об этом 16 августа сообщили «Ведомости».

Владелец счета сможет проходить идентификацию прямо в магазине, где присутствует необходимое оборудование. После этого он сможет расплачиваться при помощи отпечатка пальца или сканирования лица. Стоит отметить: для того, чтобы эти функции были доступны, ему необходимо предварительно дать в банке согласие на обработку биометрических данных (в случае сканирования лица — предоставить эти данные банку).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что жители удалённых и малонаселенных населенных пунктов России получат возможность оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов. Сбербанк планирует начать реализовывать этот проект уже в 2019 году.

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