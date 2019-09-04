Москва, , 09:40 — REGNUM Котировки нефти 3 сентября обновили трехнедельные минимумы в районе $57,22, откуда к закрытию торгов отскочил на 100 пунктов, сократив внутридневные потери. На утренних торгах 4 сентября давление на Brent продолжает отступать — фьючерсы торгуются в плюсе, тестируя промежуточное сопротивление в районе $58,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приступ распродаж был связан с признаками нового обострения торговой войны, когда Трамп порекомендовал Пекину не затягивать и не дожидаться своего переизбрания в 2020 году, после которого условия торговой сделки будут куда жестче.

Масла в огонь подлили данные из США, где ISM в производственном секторе ушел в зону сокращения, преодолев порог в 50 пунктов. Отчет усилил опасения рецессии в США, однако при этом надавил на доллар, что впоследствии сыграло на руку нефтяному рынку», — пояснил эксперт.

Текущее восстановление котировок по-прежнему выглядит хрупким и неуверенным. Китайская статистика указала на рост деловой активности в секторе услуг, поддержав интерес к риску на локальном уровне.

Помимо сигналов с торгового фронта, сегодня рынок будет следить за тоном заявлений ряда представителей ФРС, и если их риторика будет недостаточно «мягкой», к доллару вернутся силы, а Brent будет вынуждена прервать поползновения на север.

«Также рынок будет ждать отраслевую статистику — отчеты API и минэнерго США 4 и 5 сентября соответственно. Публикация данных сместилась на день из-за недавнего празднования Дня труда в США.

С технический точки зрения Brent остается уязвимой, пока торгуется ниже области $60,60 за баррель, закрытие выше которой потребуется для подтверждения пробоя уровня $60 в случае развития восходящего импульса на рынке», — считает Николаев.

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