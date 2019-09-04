Москва, , 07:15 — REGNUM Торги по нефти 3 сентября закрылись в небольшом минусе 0,71%. В ходе европейской сессии цена на нефть снижалась до $57,21. Затянувшийся торговый конфликт между США и Китаем негативно влияет на мировую экономику. Инвесторы в свою очередь опасаются снижения спроса нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На американской сессии поддержка пришла от американской статистики через ослабление доллара. Индекс деловой активности PMI в промышленности в США за август оказался ниже отметки 50,0, что означает замедление темпов экономического роста. На падающем долларе покупателям удалось поднять цену до $58,18.

Сегодня, 4 сентября, на торгах в Азии рост котировок продолжился до $58,52. Теперь внимание трейдеров опять направлено на новости по переговорам между США и Китаем. Вашингтон и Пекин пока не достигли соглашения по условиям возобновления переговоров.

К закрытию дня Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти за неделю, завершившуюся 30 августа. Сегодня нефть марки Brent останется торговаться около $58,50 за баррель.

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