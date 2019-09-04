Москва, , 08:30 — REGNUM Более половины жителей России (53%) положительно относятся к введению четырехдневной рабочей неделе, но при условии сохранения зарплаты. Таковы данные опроса, проведенного Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Сторонникам сокращенной рабочей недели нравится, что больше времени проводить с родными, появится свободное время на личную жизнь и на домашние дела.

Не одобряют идею введения четырёхдневки 34% орошенных. По их мнению, доходы граждан снизятся, слишком много дней для отдыха, люди будут больше пить и хулиганить.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса.

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