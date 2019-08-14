Москва, , 20:49 — REGNUM

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поддерживает предложение обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением полной зарплаты и планирует обсудить его в ходе осенней сессии, отметил на своей странице Facebook лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов 14 августа.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В самом начале осенней сессии мы начнем прорабатывать с экспертами, работодателями, представителями профсоюзов и разных отраслей эту тему, чтобы выйти на сбалансированное решение», — отметил Неверов.

Как передавало ИА REGNUM, подобное предложение накануне поддержала Федерация независимых профсоюзов РФ. Ранее идею озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мир стремительно изменился. Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удаленно, кто-то может работать меньше, но интенсивнее. Для многих профессий это актуально. Те, кто называет подобное предложение «красивой мечтой», живут даже не вчерашним днем, а застряли в прошлом веке», — подчеркнул Неверов.