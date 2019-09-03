Нефть 2 сентября вновь попала под давление американо-китайского торгового конфликта, потеряв около 1% и завершив торговый день вблизи ключевого ценового уровня в $58 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 15:56 — REGNUM «Новых воинственных заявлений ни со стороны США, ни со стороны Китая не было, но в минувшее 1 сентября в силу вступили повышенные импортные пошлины, как на китайские, так и на американские товары. Так что участники торгов начали дисконтировать в нефтяные цены еще более быстрое замедление мировой экономики и соответствующее снижение спроса к концу 2019 года», — пояснил эксперт.

На этом фоне сегодня, 3 сентября, на нефтяном рынке сохраняются достаточно подавленные настроения, улучшить которые может лишь снижение торговой напряженности и приближающийся к нефтяной инфраструктуре в Мексиканском заливе ураган «Дориан», который по прогнозам может стать сильнейшим за последнее десятилетие.

«А пока позитивного влияния ни от того, ни от другого нет, котировки Brent будут стремиться под отметку в $58 за баррель», — считает Будаев.

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