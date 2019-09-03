Хабаровск, , 11:03 — REGNUM На «Улице Дальнего Востока» на острове Русский во Владивостоке открылся павильон Хабаровского края, стилизованный под памятник природы «Амурские столбы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Павильон посетили полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Выставочная экспозиция павильона разделена на четыре части. Посетителям представлены продукция краевых предприятий и инвестиционные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 3 сентября, на острове Русский открылась главная выставка V Восточного экономического форума «Улица Дальнего Востока.