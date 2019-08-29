Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке на острове Русский уже в пятый раз. Этот форум стал преемником саммита АТЭС, к проведению которого была проделана огромная работа по строительству транспортной инфраструктуры, кампуса ДВФУ на острове Русский. В 2015 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодно во Владивостоке Восточного экономического форума.

Подготовка к новому форуму начинается, как только заканчивается очередной. К юбилейному ВЭФ регионы Дальнего Востока готовились особенно тщательно. Традиционно территории пытаются удивить участников и гостей на выставке «Улица Дальнего Востока» — здесь регионы представляют свою историю, традиции, достижения, инвестиционные привлекательность и потенциал. Именно на обустройство павильонов на этой выставке регионы тратят больше всего денег — расходы на «Улицу Дальнего Востока» растут с каждым годом. В последние дни перед стартом V Восточного экономического форума во Владивостоке и в регионах участниках кипит работа. Все новости о подготовки к ВЭФ в трансляции ИА REGNUM.