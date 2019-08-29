30 Августа
3:56
«Наша цель — сделать Дальний Восток ближе для инвесторов и комфортнее для тех, кто здесь живёт, дать людям уверенность в том, что их мечты могут быть реализованы в ближайшей перспективе», — сказал в своём обращении к участникам V ВЭФ полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
3:54
Юбилейный Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
3:52
Набережную ДВФУ, где располагаются павильоны «Улицы Дальнего Востока», подтопило прошедшими сильными ливнями. Организаторы форума торопятся завершить возведение выставочного комплекса.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока