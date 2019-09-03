Москва, , 08:53 — REGNUM Опубликованные накануне высказывания советника президента компании «Транснефть» Игоря Демина относительно загрязнения в нефтепроводе «Дружба» сочли неприемлемыми в «Роснефти», сообщает 3 сентября пресс-служба нефтедобывающей компании.

В «Роснефти» пояснили, что обращение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, ныне председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть», к главе правительства России Дмитрию Медведеву связано с обеспокоенностью европейских потребителей качеством поступающей нефти.

Вместе с тем, отмечают в компании, после апрельского инцидента, когда в нефтепровод «Дружба» попали хлорорганические соединения, остались без внятного ответа принципиальные вопросы, касающиеся первопричин загрязнения, определения виновных в загрязнении лиц и судьбы 5 млн тонн суррогата поставленного вместо законтрактованной нефти.

«В настоящее время судьба всего объема суррогатного сырья остаётся без решения, претензии пострадавших грузоотправителей и их контрагентов не урегулированы», — говорится в сообщении «Роснефти».

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В связи с этим Шрёдер предлагал установить независимый контроль над качеством российской нефти в системе магистральных трубопроводов, а также ужесточить нормативы по содержанию хлорорганических соединений.

Это предложение публично «дополнил» Демин, заявивший, что «Транснефть» согласится привлечь независимых инспекторов — представителей известных мировых компаний и «настоящих немцев» — к контролю качества нефти, если их услуги будут оплачены нефтяными компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии 19 апреля 2019 года. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что черное золото было загрязнено умышленно на терминале в Самарской области для сокрытия хищений.